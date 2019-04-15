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Huawei yapay zeka çözümlerini tanıttı

Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi, Hosting Talk Global 2019’da yapay zeka çözümleri hakkında bilgi verdi.

AA | 15.04.2019 - 09:18..
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Günümüzde geliştirilmeye devam eden yapay zeka teknolojileri, robotlardan bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Dev şirketler de bu teknoloji için büyük yatırımlar yaparak geleceğe hazırlanıyor.

Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi, Hosting Talk Global 2019’da yapay zeka çözümlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 12-13 Nisan'da İstanbul Grand Cevahir Hotel'de gerçekleştirilen Hosting Talk Global 2019’un diamond sponsoru olan Huawei, Sunucu İş Birimiyle etkinlikte yerini aldı.

huawei

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Özkan Gümüş, “Huawei, ürettiği akıllı çipler sayesinde sunucuların performansını sadece CPU performansına bağlı olmaktan çıkarıyor ve yeni nesil yapay zeka tabanlı çözümleri ile hosting firmaları dahil sunucu ihtiyacı olan her türlü organizasyonun gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor.” ifadelerini kullandı.

Web hosting firmaları, bulut servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım firmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcıları ve bireysel son kullanıcılar dahil olmak üzere hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Hosting Talk Global 2019 katılımcıları, sektöre dair yeni fikirleri deneyimlemeye devam edecek.

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