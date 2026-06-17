Huawei'den yeni patent: Dikey üçe katlanabilir telefon geliyor

Mate XT Ultimate modeliyle yatay üçe katlanabilir telefon devrini başlatan Huawei, şimdi de dikey form faktörünü hedefliyor.

Çinli teknoloji devinin ortaya çıkan yeni patenti, benzeri olmayan dikey üçe katlanabilir bir akıllı telefon tasarımını gözler önüne seriyor.

DİKEY VE ÇOK DAHA KOMPAKT TASARIM

Patent çizimlerine göre iki menteşe barındıran cihaz, katlandığında oldukça minimal boyutlara ulaşacak.

Gelecekte Pura serisine dahil edilebileceği düşünülen bu tasarım, S şeklinde katlanma mekanizmasıyla dikkat çekiyor.

ÖZEL KORUMA MEKANİZMASI VE EKRAN TEKNOLOJİSİ

Tamamen açıldığında geniş bir ekran deneyimi sunan telefon, katlandığında ekran alanını üçte bir boyutuna kadar küçültebiliyor.

Belgelerde ayrıca cihaz tamamen katlı durumdayken sinyal kaybını önleyen özel bir koruma mekanizmasından da bahsediliyor.

Şimdilik sadece patent aşamasında olan bu yenilikçi tasarımın ticari bir modele dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz belirsiz.