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Huawei'nin 30 bin liralık telefonu bir günde tükendi

Huawei'nin ülkemizde 30 bin liradan satışa çıkardığı ikinci katlanabilir telefonu Mate Xs'in stokları bitti.

Haber Merkezi |
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Huawei'nin 30 bin liralık telefonu bir günde tükendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıl şubat ayında düzenlediği bir etkinlikte, ilk katlanabilir telefonu olan Mate X modelini tanıtmıştı.

Gerek ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları gerekse Samsung'un Galaxy Fold'da yaşadığı sorunlar nedeniyle, Mate X'in piyasaya çıkış tarihini sürekli erteleyen Huawei, 2019 sonbaharında telefonu satışa çıkarmıştı.

huawei

HUAWEI'NİN İKİNCİ KATLANABİLİR TELEFONU: MATE Xs

Huawei, geçtiğimiz şubat ayında ikinci katlanabilir telefonu Mate Xs'İ tanıtmıştı. İlk modele göre daha sağlam yapısıyla dikkat çeken telefonun özellikleri ise şu şekildeydi:

  • Katlanabilir 8 inç ekran
  • Kirin 990 işlemci
  • 8GB RAM
  • 512GB depolama
  • 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF kamera
  • 4.500 mAh batarya
  • 55W hızlı şarj desteği
  • Android 10 işletim sistemi
  • 5G desteği

huawei

30 BİN LİRALIK MATE XS BİR GÜNDE TÜKENDİ

Huawei Mate Xs modelinin yurt dışı fiyatı yaklaşık 2 bin 700 dolar olarak açıklanmıştı. Ancak şirket, katlanabilir modelini ülkemizde 29 bin 999 TL'den satışa çıkardı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da Huawei Online Mağazası’nda satışa sunulan Mate Xs stokları, yüksek talep nedeniyle bir gün içerisinde bitti.

Instagram: @eshteknoloji

Huawei'nin 30 bin liralık telefonu bir günde tükendi

Huawei'nin 30 bin liralık telefonu bir günde tükendi

Huawei'nin 30 bin liralık telefonu bir günde tükendi

Huawei'nin 30 bin liralık telefonu bir günde tükendi

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