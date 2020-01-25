Huawei’nin işletim sistemi akıllı telefonlarda da kullanılacak

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'u tanıtarak Android'e rakip olacağının sinyallerini vermişti.

Yeni açık kaynaklı işletim sisteminin Android'den tamamen farklı olduğunu belirten Huawei, ayrıca bu işletim sisteminin daha hızlı olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Huawei yöneticisi Vincent Yang, tek bir standarda sahip olmak istediklerini ve android ekosistemini korumayı düşündüklerini belirterek, HarmonyOS işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını söylemişti.

HUAWEI CEO’SU: AKILLI TELEFONLARDA DA KULLANILACAK

Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Huawei CEO’su Ren Zhengfei, şimdiye kadar yapılan açıklamalardan farklı olarak, yeni işletim sisteminin akıllı telefonlarda da kullanılacağını açıkladı.

Huawei'nin android işletim sisteminden vazgeçmesi aslında şirket için büyük bir risk oluşturuyor, çünkü android işletim sisteminden vazgeçmek demek dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google hizmetlerinden de vazgeçmek anlamına geliyor.

Bakalım Huawei, önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyecek? Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.,