Hull City'den Trabzonspor'a 2.5 milyon euroluk ödeme!

İngiltere Championship Play-Off Final müsabakasında, Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

Rakibini 1-0 mağlup eden Hull City Premier Lig'e yükseldi.

Wembley'de oynanan karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

TRABZONSPOR'A ÖDEME

Hull City, bu başarısının ardından Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeme yapacak.

Acun Ilıcalı'nın ekibi, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro bonservis, sonraki satışta kardan yüzde 50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi halinde 2.5 milyon euro ödeme ile kadrosuna katmıştı.

İKİ TAKIMA KİRALANMIŞTI

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü daha sonra Rizespor ve Antalyaspor'a kiralık göndermişti.