Hull City'nin play-off finalindeki rakibi değişti

Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Southampton yerine Middlesbrough'yla karşı karşıya gelecek.

Millwall'ı eleyerek adını finali yazdıran Hull City, Southampton'la eşleşmişti.

RAKİBİ 'CASUSLUK'TAN İHRAÇ EDİLDİ

Kırmızı-beyazlılar hakkındaki casusluk soruşturmasından ihraç kararı çıktı ve yarı finalde elenen Middlesbroug, Hull City'nin finaldeki rakibi ilan edildi.

FA'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bağımsız Disiplin Komisyonu, Southampton kulübünün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kaydedilmesiyle ilgili olarak EFL (İngiltere Futbol Ligleri) Yönetmeliklerini birden fazla kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından, bugün Southampton'ı Championship Play-Off'larından ihraç etti. Ayrıca, Kulüp 2026/27 Şampiyonluk tablosuna yansıtılacak dört puan silme cezası aldı.”

FİNAL MAÇI 23 MAYIS'TA

Bugünkü kararın sonucu olarak Middlesbrough, 2026 Play-Off'larına yeniden dahil edilerek, Hull City ile Play-Off Finalinde karşı karşıya gelecek.

Final müsabakasının tarihi 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi, başlama saati ise daha sonra açıklanacak.