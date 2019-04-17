Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.

Akar, ve Shanahan'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konular ile savunma sanayindeki işbirliği konularının ele alındığı açıklandı.

"TERÖRİSTLER MAKET UÇAKLARLA SALDIRIYOR"

Görüşmenin en önemli konularından biri şüphesiz terör örgütü YPG'nin durumuydu. Hulusi Akar, Shanahan'a "Niye orada 30-40 kilometreden bahsediyoruz. Son zamanlarda teröristler maket uçaklara patlayıcı koyarak ülkemizdeki karakollarımıza, insanlarımıza karşı kullanıyorlar. Biz 'Teröristleri alın, silahlarını toplayın, bunları 30-40 kilometrenin dışına çıkarın' diyoruz. Bizim temel teklifimiz bu. Bu maket uçakların menzili takriben 30-40 kilometre. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki yeteneği ve müsait olan tek güç. Burada esas olan maksat. Bizim maksadımız hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak. Bizim derdimiz bu. Biz Suriye'nin hem politik kişiliğine hem toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Hiçbir şekilde Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim meselemiz terörist unsurlardan ülkemize karşı gelen risk, tehdit, tehlike." ifadelerini kullandı.

S-400 ALIMI DA KONUŞULDU

Görüşmede, Suriye'de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge ile F-35 uçaklarının teslimi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve S-400 alımının da konuşulduğu kaydedildi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede, Suriye’deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki işbirliği konuları ele alındı.Bu kapsamda Bakan Akar tarafından Suriye’de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkındaki görüşlerimiz ve taleplerimiz dile getirildi.Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliği için önemi vurgulandı."