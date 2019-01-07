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Hulusi Akar: Mücadelemiz teröristlerledir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar John Bolton'un "Suriye'den çekilmeyeceğiz." açıklamasına yanıt verdi.

AA | 07.01.2019 - 14:23..
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Hulusi Akar: Mücadelemiz teröristlerledir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi.

Bakan Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı:

"MÜCADELEMİZ TERÖRİSTLERLEDİR"

"TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir."

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