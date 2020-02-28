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Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emri verdiği o an

Esed rejiminin saldırısı sonrası Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için emir verdiği o anların görüntüleri yayınlandı.

AA | 28.02.2020 - 18:31..
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Bölgede ateşkes sağlanması için Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerlerine Esad güçleri tarafından yapılan saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saldırının ardından teyakkuza geçti.

Hulusi Akar'ın 'Vurun' talimatı verdiği o an VİDEO

HULUSİ AKAR HAREKAT MERKEZİ'NE GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki operasyonların yürütüldüğü harekat merkezine geldi. Burada vurulacak hedefler belirlendi.

Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emri verdiği o an

NAMLULAR HEDEFE DÖNDÜ

Sınır hattında ve İdlib bölgesinde konuşlu bulunan TSK unsurları namluları saldırının geldiği yöne cevirdi.

Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emri verdiği o an

BAKAN AKAR TALİMATI VERDİ

Belirlenen hedefler ağır ateş altına alındı. Hulusi Akar'ın komutanlara 'vurun' talimatı verdiği o anlar harekat merkezinde görüntülendi.

Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emri verdiği o an

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