taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9725
Euro
6.6818
Altın
1283.54
Borsa
95120.85
Gram Altın
246.184

Hülya Avşar: Gençlere örnek olmak istedim

İlginç kıyafetiyle tenis maçına çıkan Hülya Avşar, neden böyle giyindiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

 

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, ‘TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nın finalinden önce hazırlık maçı yaptı. Partneri Yankı Erel ile rakip takımı 6-4 yendi.

"AMACIM İLGİ ÇEKMEK"

Maç için özel hazırlanan Hülya Avşar, kortta püsküllü kıyafeti ile dikkat çekti. Avşar, “Normal zamanlarda tabii ki böyle giyinip maç yapmıyorum. Bugün ilgi çekmek, genç tenisçilere destek olmak istedim” dedi.

Hülya Avşar: Gençlere örnek olmak istedim

"KIZ ÇOK ANLAYIŞLI ÇIKTI"

Hülya Avşar bir süredir eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan kocaman tektaş beklediğini söyleyip duruyordu. Bunun üzerine Kaya Çilingiroğlu’nu 1.5 yıldır aşk yaşadığı Seda Sevin’in terk ettiği iddia edilmişti.  Hülya Avşar konuya dair şöyle konuştu: “Ben çok eğleniyorum. Kız da anlayışlı çıktı. Bazen kendime diyorum ki; işin tadını kaçırma Hülya. Onun yerinde olsaydım, sevgilime eski eşi yazsa, çoktan ipini çekmiştim.”

Hülya Avşar: Gençlere örnek olmak istedim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

64
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

60
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

303
Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

23
Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

38
Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz faaliyetlerinden rahatsız

Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz faaliyetlerinden rahatsız

40
CHP'de olağanüstü kurultay rafa kalktı

CHP'de olağanüstü kurultay rafa kalktı

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir