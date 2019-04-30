Hülya Avşar: Gençlere örnek olmak istedim

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, ‘TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nın finalinden önce hazırlık maçı yaptı. Partneri Yankı Erel ile rakip takımı 6-4 yendi.

"AMACIM İLGİ ÇEKMEK"

Maç için özel hazırlanan Hülya Avşar, kortta püsküllü kıyafeti ile dikkat çekti. Avşar, “Normal zamanlarda tabii ki böyle giyinip maç yapmıyorum. Bugün ilgi çekmek, genç tenisçilere destek olmak istedim” dedi.

"KIZ ÇOK ANLAYIŞLI ÇIKTI"

Hülya Avşar bir süredir eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan kocaman tektaş beklediğini söyleyip duruyordu. Bunun üzerine Kaya Çilingiroğlu’nu 1.5 yıldır aşk yaşadığı Seda Sevin’in terk ettiği iddia edilmişti. Hülya Avşar konuya dair şöyle konuştu: “Ben çok eğleniyorum. Kız da anlayışlı çıktı. Bazen kendime diyorum ki; işin tadını kaçırma Hülya. Onun yerinde olsaydım, sevgilime eski eşi yazsa, çoktan ipini çekmiştim.”