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Hülya Avşar Zehra'nın sevgilisiyle görüştü

Hülya Avşar, kızı Zehra’nın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Tarabya’daki bir mekanda yemek yedi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 08:57..
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Hülya Avşar Zehra'nın sevgilisiyle görüştü

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Arnavutköy'de görüntülenmişti.

Dün akşam da Hülya Avşar, kızı Zehra'nın yeni sevgilisiyle Tarabya'daki bir mekanda buluştu. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Avşar, Kadayıfçıoğlu ile daha önce tanıştığını söyledi.

"GEZSİNLER TOZSUNLAR"

Kızının ilişkisini onar verdiğini de açıklayan ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben zaten Zehra, Londra’da okurken tanışıyordum. Hepsi çok tatlı çocuklar, oh tadını çıkarsınlar, gezsinler tozsunlar.

"BUGÜN FLÖRT OLUR, YARIN EŞ OLUR"

Her şey kısmet. Bugün flört olur, yarın eş olur, olmaz ayrılır. Başka bir erkek arkadaş olur, hayat bu"

Hülya Avşar Zehra'nın sevgilisiyle görüştü

Hülya Avşar Zehra'nın sevgilisiyle görüştü


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