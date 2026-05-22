Hülya Avşar'ın yağmur sevgisi: Herkes içeri ben dışarı

Her yaptığı her söylediğiyle olay olmayı başaran yılların eskitemediği isim ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı "Mayıs yağmuru" paylaşımlarıyla gündem oldu.

Yağmur altında verdiği samimi pozlarla dikkat çeken ünlü isim, tarzıyla da takipçilerinden tam not aldı.

"HERKES İÇERİ BEN DIŞARI"

Üzerinde "HA" baş harfleri bulunan şapkası ile pozlar veren Avşar, paylaşımına "Mayıs yağmuru. Herkes içeri. Ben dışarı." notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

Doğal halleri ve enerjik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü sanatçının kareleri kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.