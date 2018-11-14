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Hülya Koçyiğit'in ayağı kırıldı

Kültür Sanat Politikaları Kurulunda yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, toplantıya yetişmek için acele ederken ayağını kırdı.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 09:48..
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Cumhurbaşkanı tarafından Kültür Sanat Politikaları Kurulunda görevlendirilen Hülya Koçyiğit, iş kazası geçirdi.

AYAK TOPUĞUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Önceki gün kurulun Sultanahmet’te yapılan toplantısına yetişmek için acele eden Koçyiğit, ayağı takılınca yere düştü. Olayın vahametini anlamayan Hülya Koçyiğit olayın ardından toplantıya katıldı.

Hülya Koçyiğit'in ayağı kırıldı

3 HAFTA YOK

Hürriyet'te yer alan habere göre, oyuncunun ayağı bir süre sonra şişmeye başladı. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Koçyiğit’in ayak topuğunun kırıldığı teşhis edildi. Sanatçının ayağı 3 hafta alçıda kalacak.

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