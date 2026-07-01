Hurdaları topladı, bahçede tamamladı: Ev yapımı helikopter havalandı

İmkansız gibi görünen bir hayal Nijeryalı bir üniversite öğrencisinin azmiyle gerçeğe dönüştü.

Bayero Üniversitesi'nde fizik eğitimi alan 24 yaşındaki Mubarak Muhammad Abdullahi, kendi helikopterini üretmeyi başardı.

Abdullahi, sekiz ay boyunca arka bahçesinde çalışarak eski otomobillerden, motosikletlerden ve hurdaya ayrılmış araçlardan topladığı parçaları bir araya getirdi.

Parçaları tamamladı

Projede ikinci el bir Honda Civic'ten alınan 133 beygir gücündeki motor, Toyota marka otomobil koltukları ve yıllar önce Kano yakınlarında düşen bir Boeing 747'nin gövdesinden sökülen metal parçalar kullanıldı.

Çalışmanın finansmanını ise cep telefonu ve bilgisayar tamiri yaparak kazandığı parayla sağladı.

Yaklaşık 12 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindeki helikopterde gaz kolu, joystick, çalıştırma düğmesi ve alt bölüme yerleştirilen kameradan görüntü aktaran basit bir ekran da bulunuyor.

Abdullahi, helikopterin çalışma prensibini internetten öğrendiği bilgiler ve fizik eğitimi sırasında edindiği temel bilgilerle geliştirdiğini söylüyor.

2 metre yükselebildi

Yapılan testlerde prototip altı kez havalandı ancak güvenlik ve teknik sınırlamalar nedeniyle yaklaşık 2 metreden daha yükseğe çıkamadı.

Genç mucit, helikopterin henüz irtifa, hava basıncı ve nem gibi uçuş verilerini ölçebilecek gelişmiş sistemlere sahip olmadığını, bu nedenle ilk modeli bir prototip olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Hedef 4.5 metre

Başarısına rağmen Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi'nden beklediği desteği alamadığını belirten Abdullahi, daha gelişmiş ikinci bir helikopter üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

İki kişilik olarak tasarlanan yeni modelin yaklaşık 4,5 metre irtifaya ulaşması ve üç saate kadar havada kalabilmesi hedefleniyor.