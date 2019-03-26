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Adana ve Bolu icatlarda yarışıyor

Bolu Sanayi Sitesi'nde bir esnaf, kendi imkanları ile hurda malzemelerden otomobil yaptı ancak otomobilin geri vitesi yok. Adana'da ise bir genç, 4 katlı apartmandan iple eşya taşıdı.

DHA | 26.03.2019 - 12:07..
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Adana ve Bolu icatlarda yarışıyor

Gün geçmiyor ki Türkiye'de yeni bir icat çıkmasın...

Biri Bolu, diğeri Adana...

Her iki şehirde, iki farklı icat görenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

İlk görüntü Bolu'dan.

HAYALİNE KAVUŞTU

Bolu Gerede Meslek Yüksekokulu'nda makine resim bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda Bolu Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan 23 yaşındaki Abdurrahman Altındaş, bir süredir hayalini kurduğu otomobilini yaptı.

Altındaş, hurda malzemelerden 1 sene süren çalışma sonucu, 2 bin 500 TL'ye imal ettiği otomobili yürür hale getirdi.

Hurdalarla kendi otomobilini yaptı İZLE

TEK KUSUR VİTES

Bazı parçalarını hurdadan edindiği, gövdesini de kendi imal ettiği aracı tamamlayan Altındaş'ın, otomobilindeki tek kusur ise geri vitesinin olmaması. Bunu esprili bir dille anlatmak da yine Altındaş'a düştü.

"Biz de geri vites yok."

ADANA GİBİSİ YOK

Kameralar Adana'ya çevriliyor.

4 katlı apartmandan eşya taşımaya çalışan genç, akla hayale sığmayacak bir yöntem uyguluyor.

Makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakan Adanalı İZLE

Apartmana monte edilen makarayla kendini son kattan boşluğa bırakan genç, eşyalarını bu şekilde taşıyor.

'Evden eve nakliyat' sistemini tamamen yanlış anlayan genç, canını hiçe sayıyor.

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