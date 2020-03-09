Hurdaya dönen tırdan sürücü sağ çıktı

Sezonun en flaş transferi Radamel Falcao, ligin ilk yarısındaki 16 haftada 1 gol atabilmişti. Radamel Falcao, süre aldığı son 7 maçta ise 8 kez ağları sarstı.

7

ABD'li doktorun koronavirüs tahmini: 500 bin ölüm

Koronavirüs salgınıyla ilgili en kötü senaryoyu ortaya koyan bir doktorun, ABD'deki hastanelere 96 milyon vaka ve 500 bin ölüme hazırlanmaları uyarısı yaptığı ortaya çıktı.