Hurdaya dönen tırdan sürücü sağ çıktı

H.A. idaresindeki 58 UA 666 plakalı meyve yüklü tır, V.U. idaresindeki 42 EGT 51 plakalı tırla Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü mevkisi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle meyve yüklü tırın sürücüsü H.A. yaralandı.
TIR İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HURDAYA DÖNDÜ
Öte yandan meyve yüklü tırın ön bölümünden bir parçasının diğer tırın kasasında kalması dikkat çekerken, kaza sonrası yola saçılan meyveler karayolları ekiplerince toplandı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.