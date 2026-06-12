HÜRJET ve Türk Yıldızları'ndan gökyüzünde tarihi buluşma

Türkiye havacılık alanında prangaları teker teker kırıyor.

Bir yandan KAAN, KIZILELMA, ANKA-3 gibi yerli platformlar hayata geçerken bugün Türkiye havacılık tarihinde bir ilk yaşandı.

HÜRJET 10 UÇAKLA KOL UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Yerli ve milli imkanlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları akrobasi timiyle gökyüzünde bir araya gelerek 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi.

Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları'na katılarak toplam 10 uçaktan oluşan etkileyici bir formasyon meydana getirdi.

KATILIMCILAR TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Gösteri kapsamında icra edilen hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Türk Yıldızları'nın 8 uçaklık koluna ilk kez iki HÜRJET'in eşlik etmesiyle gerçekleştirilen 10'lu kol uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

HAVA ARAÇLARI KATILIMCILARI SELAMLADI

Gösteri uçuşunun ardından hava araçları, Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.

Bu uçuş, Türkiye'nin havacılık alanında ulaştığı mühendislik kabiliyetini, yerli ve milli platformların operasyonel olgunluğunu ve Türk Hava Kuvvetlerinin disiplinli uçuş kültürünü ortaya koydu.