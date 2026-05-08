Hürmüz Boğazı'nda gerginlik tırmanıyor: ABD ile İran ordusu arasında çatışmalar

Basına yansıyan son iddialar, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonun yeniden yükseldiğini gösterdi.

İran’ın yarı resmi kaynakları ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamalar, bölgede askeri hareketliliğin arttığına işaret etti.

ÇATIŞMA İDDİASI: GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nda İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD unsurları arasında çatışma yaşandığını ileri sürdü.

Söz konusu iddia, bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden uluslararası gündemin merkezine oturmasına neden oldu.

CENTCOM’DAN GEMİ SALDIRISI AÇIKLAMASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran limanlarına doğru ilerleyen iki gemiye yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, bölgedeki faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA STRATEJİK GERGİNLİK

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uzun süredir ABD ile İran arasındaki gerilimlerin odak noktası olmaya devam ediyor.

Bölgedeki her askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından yakından takip ediliyor.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Son açıklamalarla birlikte Körfez hattında askeri ve diplomatik gerilimin yeniden arttığı değerlendirilirken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.