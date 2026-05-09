Hürmüz Boğazı'nda savaş: Deniz siyaha boyandı

Hürmüz Boğazı'nda dün akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı...

ABD tarafından ablukaya alınan Boğaz'da, İran'a ait 2 tane petrol tankeri vuruldu.

Hark adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından denizde büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi.

HÜRMÜZ'DE BÜYÜK BİR PETROL SIZINTISI

Söz konusu bu sızıntı, savaşın başladığı tarihten bu yana en büyük petrol sızıntısı olarak değerlendiriliyor.

İki ülke arasındaki karşılıklı tehditlerin gölgesindeki bu askeri hareketlilik, ekolojik dengeye verdiği zarar sebebiyle endişeye neden oluyor.

ABD, İRAN'A AİT PETROL TANKERİNİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede İran bandralı 2 petrol tankerine müdahalede bulundu.

CENTCOM’dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "M/T Sea Star III" ve "M/T Sevda" adlı iki yüksüz petrol tankerinin Umman Körfezi’ndeki İran limanlarına yönelerek ablukayı ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İRAN LİMANLARINA GİRİŞİ ENGELLENDİ

CENTCOM, bu gelişme üzerine abluka kapsamındaki tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu belirterek bölgede konuşlu ABD’ye ait USS George H. W. Bush uçak gemisinden F/A-18 Super Hornet tipi bir savaş uçağının havalandığını bildirdi.

İhlale müdahale kapsamında uçaktan hassas güdümlü mühimmatlar fırlatılarak her iki tankerin de baca sistemlerinin vurulduğu ve gemilerin İran limanlarına girişlerinin engellendiği belirtildi.

'HASNA' TANKERİ DE VURULMUŞTU

Açıklamada ayrıca, 6 Mayıs’ta İran’daki bir limana yönelen başka bir İran bandralı tanker "M/T Hasna"ya yönelik müdahale de hatırlatıldı.

Açıklamada, üç geminin de artık İran’a doğru seyir halinde olmadığı belirtildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da konuya ilişkin açıklamasında, "Orta Doğu’daki ABD güçleri, İran’a giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın tam olarak uygulanmasına kararlılıkla devam ediyor. Personelimiz olağanüstü bir görev yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin abluka kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla çeşitli ticari gemileri etkisiz hale getirdiği belirtilirken, 50’den fazla geminin de rotasını değiştirmeye zorladığının altı çizildi.