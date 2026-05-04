Hürmüz Boğazı'ndaki trafik artışı, küresel piyasaları olumlu etkiledi

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim tam olarak sona ermedi.

Bu savaş hali, piyasalarda fiyatlamaları belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki yüksek tansiyona rağmen taraflar arasında bir anlaşma zemini arayışları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin bir miktar azalması piyasalara olumlu yansıyor.

Son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin nispeten arttığı görülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini duyurması, petrol tedarikine ilişkin endişeleri azalttı.

TRUMP'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı bu sürece yapılacak her türlü müdahalenin güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bildirdi.

İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesi ihlal edeceği belirtildi.

PETROL KALİTESİNDEN ÇOK ERİŞİLEBİLİRLİK HESAPLANIYOR

Analistler, Hürmüz kriziyle birlikte petrolün kalitesinden çok erişilebilirliğinin fiyatlandığını belirterek, petrol arzını artırabilecek her türlü gelişmenin olumlu karşılandığını söyledi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI AZALDI

Söz konusu gelişmelerle Brent petrolün varili yüzde 1,37 azalışla 106,1 dolarda işlem görüyor. Brent petrolün varili geçen haftayı 107,6 dolardan tamamlamıştı.