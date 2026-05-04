Hürmüz’de gerilim tırmanıyor: İran’dan ABD donanmasına vururuz uyarısı

Dünya enerji ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yeniden yükseliyor.

ABD’nin bölgede mahsur kalan ticari gemilerin güvenli çıkışına destek vereceğini açıklaması, İran’dan sert bir karşılık buldu.

Tarafların karşılıklı açıklamaları, uluslararası kamuoyunda yeni bir kriz endişesini beraberinde getirdi.

ABD’DEN “GÜVENLİ GEÇİŞ” MESAJI

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmeler üzerine, bölgede hareket kabiliyeti kısıtlanan gemilere destek sağlanacağını duyurdu. Açıklamada, uluslararası deniz ticaretinin kesintisiz sürmesinin önemine vurgu yapıldı.

İRAN’DAN SERT KARŞILIK

ABD’nin bu hamlesine İran’dan gecikmeden yanıt geldi. İran ordusu, ABD donanmasının bölgeye yaklaşması halinde askeri hedef olarak değerlendirileceğini açıkladı. Bu sert uyarı, bölgede askeri gerilimin hızla tırmanabileceğine işaret etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bölgede yaşanacak herhangi bir askeri gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

ULUSLARARASI ENDİŞE ARTIYOR

Uzmanlar, taraflar arasında karşılıklı sert söylemlerin sahadaki riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Olası bir askeri temasın yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER SONRAKİ ADIMLARDA

ABD ve İran’dan gelecek yeni açıklamalar ve sahadaki gelişmeler, krizin yönünü belirleyecek. Uluslararası toplum ise gerilimin diplomatik yollarla düşürülmesini bekliyor.