Hüseyin Avni Sipahi, Ahmet Davutoğlu'nu şikayet etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasında yaşanan terör eylemleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman - bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk." ifadelerini kullanmıştı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Davutoğlu'nun bu açıklamaları kamuoyunun tepkisini toplarken; çok farklı bir hamle daha geldi.

CHP'li olduğu dönemde Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve son olarak Demokrat Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi, Ahmet Davutoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"CEZALANDIRILMASINI ARZ EDERİM"

Sipahi, dilekçesinde o tarihler arasında yaşanan terör eylemlerini sıraladıktan sonra; "Birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, sakat kalması, bir kısmının da halen daha sağlıklarına kavuşabilmek için tedavi oluyor olması karşısında tüm bu yaşanan insanlık suçu niteliğindeki olaylara sebep olup insan hayatına kasteden; bunları organize eden bizzat içinde bulunan kişi veya kişileri yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere bilmesinde rağmen açıklamayan şüpheli, açıkça suçu ve suçluyu gizlemiş ve halen daha gizlemektedir.

Tüm bu nedenlerle şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak başta TCK 278 'suçu bildirmeme' suçu olmak üzere eylemlerine uyan suçlardan dolayı cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim."