Hüseyin Yayman: Dijitalleşme artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Televizyon, İnternet ve Dijital Oyunların Şiddetle İlişkisi Üzerine" başlıklı çalıştaya katıldı.

ASBÜ Fuat Sezgin Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Yayman, bugün sadece Türkiye'yi ilgilendiren değil, küresel bir sorun olan ve medeniyeti tehdit eden bir problem üzerine konuşulduğunu belirtti.

"BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR"

Dijitalleşme konusunda dikkat çeken bir çıkışta bulunan Yayman, bu konuda atılması gereken bazı adımları sıraladı.

Bunun sanılandan çok daha önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yayman, "Dijitalleşme artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir" dedi.

"İKTİDAR VE MUHALEFET BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

Bu durumun Türkiye'nin tamamının bir sorunu olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu konu siyaset üstü bir alan olup iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesini gerektirir.

Ulus aşırı dijital ağların, toplumlarla yeni bir dijital sözleşme yapması kaçınılmazdır." diye konuştu.

"YENİ BİR SİYASET MÜHENDİSLİĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendilerini ulus devletlerinin üzerinde gören, yasama, yürütme ve yargı organının üzerinde gören bir akılla, yeni bir siyaset mühendisliğiyle, toplum mühendisliğiyle karşı karşıyayız.



Bugün dijital ağlardan bahsettiğimizde aynı zamanda kadına ve çocuğa şiddet meselesini ele alıyoruz.



Cinsel istismar, ötekileştirme, siber zorbalık, siber faşizm, İslamofobi, din düşmanlığı ve aklınıza gelebilecek her türlü kötülük, dijital ağ kavramlarıyla yan yana gelmektedir.”