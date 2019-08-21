taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.73
Euro
6.359
Altın
1503.56
Borsa
96031.83
Gram Altın
276.853

Husiler: ABD'ye ait İHA düşürdük

Yemen'deki Husiler, Zemar kentinde, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

AA | 21.08.2019 - 07:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD'ye ait MQ9 tipi İHA'nın Yemen'de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle düşürüldüğünü ifade etti.

Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine seslenerek, Yemen hava sahasının eskiden olduğu gibi ihlal edilemeyeceğini, bu adımı atmadan önce çok düşünmeleri gerektiğini belirtti.

"Düşman" uçaklarını etkisiz hale getirme kapasitelerinin arttığına işaret eden Seri, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin yaşanacağını açıkladı.

Husiler: ABD'ye ait İHA düşürdük

HUSİ BÖLGESİNE HAVA SALDIRILARI

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar Zemar kentindeki Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi.

Husiler ya da koalisyon güçlerinden saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

313
Slimani Monaco'ya imza attı

Slimani Monaco'ya imza attı

38
CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

82
Yunanistan Türklere ait 65 okulu kapattı

Yunanistan Türklere ait 65 okulu kapattı

43
Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Malatya'da 5 bin yıllık İbranice kitap ele geçirildi

42
Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir