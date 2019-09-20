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Husiler’den Suudi Arabistan’a barış mesajı

Husi milisleri, Suudi Arabistan’a karşı her türlü saldırıyı durduklarını açıkladı.

İHA | 20.09.2019 - 23:03..
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Yemen’de Husiler tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey’in Başkanı Mehdi Maşat, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a karşı her türlü saldırıları durduklarını belirtti.

BARIŞ İLAN EDİYORUZ

Suudi Arabistan’dan benzer bir açıklama beklediklerini belirten Maşat, "Yeni bir barış girişimi ilan ediyoruz. Suudi Arabistan’a karşı her türlü saldırıları durdurmaya karar verdik" dedi.

Maşat ayrıca, "Suudi Arabistan yeni barış girişimine yanıt vermezse karşılık verme hakkımızı saklı tutarız" ifadelerini kullandı.

Husiler’den Suudi Arabistan’a barış mesajı

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