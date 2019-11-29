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Hüsnü Çoban, Hadid kardeşlerin babasına benzetildi

Victoria Secret meleklerinden Hadid kardeşlerin babası Mohamed Anwar Hadid, Özgür Ozan’a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 10:42..
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En son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü mankenler Gigi Hadid ve Bella Hadid'in kökleri, Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babaları Mohamed Anwar Hadid, Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzeyince, sosyal medyada çok konuşuldu.

Gigi Hadid'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar, adeta yorum yağdırdı.

Hüsnü Çoban, Hadid kardeşlerin babasına benzetildi

İşte o yorumlar:

-Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban.

-Suat öldükten sonra Hüsnü Çoban.

-Susun bi' adam gizli operasyonda belli edeceksiniz.

-Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor.

-Hüsnü Çorban Gigi Hadid’in babası çıktı iyi mi.

"BABASI MÜSLÜMAN"

Hadid kardeşlerin kökleri, Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan. Her fırsatta Müslüman olduklarını dile getiren Hadid kardeşler, bir dergiye verdikleri röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirmişlerdi.

Hüsnü Çoban, Hadid kardeşlerin babasına benzetildi

Hüsnü Çoban, Hadid kardeşlerin babasına benzetildi

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