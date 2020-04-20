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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti

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Kızgın boğa anne ve bebeğine saldırdı

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Erdoğan açıkladı: 8 şehir hastanesi daha açılacak

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Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu

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1 Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 gün vücutta kalabilir Koronavirüse karşı "27 güne kadar temkinli olmakta fayda var" uyarısı yapan İlham Çelik, evde kalmanın önemli olduğunu vurguladı.

2 Husumetlisi olan ağabeyini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı Zonguldak'ta arazi kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini av tüfeğiyle vurdu. Ağabey olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak Facebook, kendi oyun uygulamasını çok yakında iOS kullanıcıları için yayınlayacak.

4 Samsun'da koronavirüsü atlatan hemşire taburcu oldu Görevli olduğu hastanede korona tedavisi gören Müberra Nergiz, sağlığına kavuşarak, arkadaşlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

5 Müzik öğretmeni, mahalleliyi türkü ve marşlarla coşturdu Koronalı günlerde konser sahnelerinin yerini balkonlar aldı. Antalya'da bir mahallede vatandaşlar, müzik öğretmeni Özgür Bekir’in evinin balkonundan verdiği muhteşem konserle coştu.

6 Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti Kız arkadaşıyla oturduğu sırada elindeki bıçakla kolunu kesmeye başlayan Alakurt, o anların videosunu paylaşarak, "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.