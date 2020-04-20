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Husumetlisi olan ağabeyini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Zonguldak'ta arazi kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi husumetli olduğu ağabeyini, yengesini ve yeğenini av tüfeğiyle vurdu. Ağabey olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA |
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Husumetlisi olan ağabeyini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi'nde yer davası nedeniyle Kenan T.; bir süredir husumetli olan ağabeyi İnam T. tartışmaya başladı.

Büyüyen olayda Kenan T.; ağabeyi İnam T., ağabeyinin eşi Pakize T. ve ağabeyinin oğlu Muhammet T.'ye tüfekle ateş açtı.

Ağabey İnam T., olay yerinde yaşamını yitirdi.

TÜFEKLE YAKALANDI

Zanlının yengesi Pazike T. ayağından vurulurken, Muhammed T. ise ağır yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavisine devam edilirken zanlı Kenan T., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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