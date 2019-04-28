taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda bir araya gelen öğrenciler, fidan dikip uçurtma uçururken, yamaç paraşütü yapma fırsatı da buldu.

AA | 28.04.2019 - 15:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Cudi Dağı eteklerinde "fidan dikimi ve uçurtma şenliği" gerçekleştirildi.

500 FİDAN DİKİLDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, her yıl Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde fidan diktiklerini, bu yıl da Cudi Dağı'nın eteklerine 500 fidan diktikleri söyledi.

Sağlanan huzurla Cudi Dağı'nın eteklerinde sosyal aktivite yapabildiklerine dikkati çeken Birlik, hep olumsuz haberlerle anılan Cudi Dağı'nda fidan dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

"ÇOK GÜZEL BİR DOĞASI VAR"

Birlik, "Öğrencilerimizin okul dışında kalan vakitlerini sosyal ve kültürel faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporu Kulübü Başkanı Osman Orak da şenlikte Cudi Dağı eteklerinde paraşütle uçmaya geldiklerini anlatarak, "Şırnak'ımızın çok güzel bir doğası var. Cudi Dağı'nın eteklerinde yamaç paraşütünü yapmak güzel." ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan Miraç Birlik ise emeği geçenlere teşekkür ederek, şenliğin çok güzel geçtiğini aktardı.

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Huzur sağlanan Cudi Dağı'nda şenlik düzenlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

112
Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

312
Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

290
Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

358
Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

45
İzmir'de ekmeğe zam geldi

İzmir'de ekmeğe zam geldi

363
Suriyelileri evinize alır mısınız deneyinin kadın versiyonu

Suriyelileri evinize alır mısınız deneyinin kadın versiyonu

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir