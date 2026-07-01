Hyundai, otomobillerinde sadece hibrit motor kullanmayı düşünüyor

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Toyota'nın hibrit teknolojisindeki küresel başarısını yakından takip eden Hyundai, benzer bir satış stratejisini kendi modelleri için uygulamaya hazırlanıyor.

Güney Koreli üretici, yeni nesil araçlarında salt benzinli motorları kaldırıp, yalnızca hibrit seçeneklere yer vermeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

TOYOTA STRATEJİSİ HYUNDAI İÇİN ÖRNEK OLDU

Hyundai Avustralya CEO'su Gavin Donaldson, içten yanmalı motorlardan hibrit ve elektrikli araçlara geçişin kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirtti.

Donaldson, geleneksel modelleri daha fazla hibrit motorla donatma fikrinin üzerinde kararlılıkla durduklarını ifade etti.

Yeni nesil teknolojilerle desteklenen hibrit modeller, salt benzinli araçlara kıyasla çok daha yüksek bir yakıt verimliliği sunuyor.

Mühendislik verileri de hibrit sistemlerin araçlardaki motor ve fren ömrünü önemli ölçüde koruduğunu net bir şekilde gösteriyor.