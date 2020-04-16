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Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da yeniden üretime başladı

Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da üretime başlayan ilk otomobil şirketleri oldu.

Haber Merkezi |
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Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da yeniden üretime başladı

Şu sıralar Avrupa ülkelerinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan otomobil üreticileri, üretime bir şekilde devam etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Alman otomobil üreticileri, Angela Merkel'e mektup göndererek üretim için yeniden izin istemişti.

Avrupa'daki üretimin devam etmemesi, 3 milyon otomobilin satılamamasına ve toplamda 60 milyar dolar zarar edilmesine neden olacak

Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da yeniden üretime başladı

HYUNDAI, RENAULT VE AUDI ÜRETİME BAŞLADI

Hyundai'ın Çek Cumhuriyeti'nde bulunan tesisi açtı. Firma, standart olarak üç vardiya ile çalıştırdığı tesiste, daha az çalışan ve ikiye düşen vardiya sayısı ile üretime geçirmiş durumda.

Renault'nun sözcülerinden gelen açıklama ise firmanın Portekiz'deki tesisinde üretimin başladığına işaret ediyor. Aynı açıklamaya göre firma, 21 Nisan'dan itibaren Romanya'daki tesisinin kapılarını da açacak.

Audi'nin Macaristan'da bulunan dev motor tesisi de 100 kişilik işçi grubu ile kapılarını açtı. Bu hafta sonuna kadar ikinci üretim bandı ile birlikte daha fazla işçinin tesise gelmesi bekleniyor.

Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da yeniden üretime başladı

Hyundai, Renault ve Audi Avrupa'da yeniden üretime başladı

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