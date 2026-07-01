Hyundai, yaklaşık 100 bin aracını geri çağırıyor: İşte nedeni

Federal yetkililer, sürüş güvenliğini tehlikeye atan bir yazılım hatası sebebiyle Hyundai'nin en popüler modellerinden birini kapsayan dev bir geri çağırma kararı duyurdu.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan bildiride, kararın 2025 ve 2026 model yılına ait yaklaşık 96 bin 310 adet Hyundai Tucson aracını etkilediği belirtildi.

GÖSTERGE PANELİNDE KARARMA SORUNU YAŞANIYOR

Yetkililer, söz konusu yazılım arızasının hız ve yakıt gibi kritik güvenlik verilerini gösteren ekranın sürüş sırasında aniden kararmasına neden olabileceğini açıkladı.

Geri çağırma belgelerine göre gösterge paneli, ekranı araç çalışırken aralıklı olarak yeniden başlayarak geçici bir boş ekran görüntüsüne yol açıyor.

Yaşanan bu teknik aksaklıktan standart benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerine sahip olan tüm Tucson SUV modelleri doğrudan etkileniyor.

Kampanya kapsamında yaklaşık 53 bin 886 hibrit, 39 bin 605 benzinli ve 2 bin 819 şarj edilebilir hibrit modelin kontrol edilmesi planlanıyor.

ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ SAĞLANACAK

NHTSA verilerine göre şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde bu kusur nedeniyle doğrulanmış herhangi bir kaza veya yaralanma vakası bildirilmedi.

Hyundai, tespit edilen bu sorunu çözmek amacıyla yetkili bayiler üzerinden veya kablosuz (OTA) aktarım yoluyla tamamen ücretsiz yazılım güncellemeleri sunacak.

Sorunun onarımı için daha önce kendi bütçesinden ödeme yapmış olan araç sahiplerine, şirket tarafından geri ödeme gerçekleştirileceği açıklandı.

Etkilenen mülk sahiplerine resmi bildirim mektupları, 22 Ağustos 2026 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacak.