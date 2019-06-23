Tüm Türkiye'nin takip ettiği İstanbul seçimlerinde sona gelindi.

İki buçuk ay aradan sonra bir kez daha sandık başına giden İstanbullular, tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı.

Binali Yıldırım'la arasında 700 bin fark olan Ekrem İmamoğlu, ilk açıklamasını da yaptı.

"GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTEREK ASLA GİZLEYEMEZSİNİZ"

İmamoğlu, "Saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim.

İBB Başkanı İmamoğlu: Gerçekleri gizleyemezsiniz VİDEO





"İSRAF, KİBİR VE ÖTEKİLEŞTİRME BİTECEK"

Vatandaş yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor.

Herkesin yeni bir ortak sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul'da artık adalet, eşitlik, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek." ifadelerini kullandı.