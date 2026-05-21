İBB Davası'nda 9 tahliye

Ekrem İmamoğlu'nun örgüt liderliğiyle suçlandığı İBB Davası'nın 41'inci duruşması görüldü.

Davada 77'si tutuklu olmak üzere toplam 414 sanık yargılanıyor.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutukluluk incelemesi yapıldı.

SAVCI 5 TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin görüşünün sorulması üzerine İBB'de iş analisti olan Iraz Bayrak, CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf mahiyeti dolayısıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi.

MAHKEME 9 TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme; Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Hakan Aplak olmak üzere toplam 9 tutuklu sanık için tahliye kararı verdi.



