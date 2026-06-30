İBB Davası'nın ilk celsesi 9 Temmuz'da bitecek: Son sanık savunmasını İmamoğlu yapacak

İBB Davası'nda 59'uncu gün...

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen, Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ilk celsesi, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda devam ediyor.

9 TEMMUZ'DA BİTMESİ PLANLANDI

Mahkeme Başkanı, ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Heyet, kalan savunmalarla ilgili planlamayı da belirledi.

MURAT ONGUN SAVUNMA YAPACAK

Bugün ve yarın, sanıklardan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasının alınması planlandı.

PLAN BELİRLENDİ

Perşembe günü de Ekrem İmamoğlu ve ailesine ait olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunmaları alınması öngörülüyor.

Plana göre; 6 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz Salı günleri, İBB Spor Kulübü Başkanı ve eski İBB Meclis Üyesi Fatih Keleş savunma yapacak.

EN SON İMAMOĞLU

En son savunma yapmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun ise 8 Temmuz Çarşamba ve 9 Temmuz Perşembe günleri, mahkeme heyetince dinlenmesi planlandı.

Mahkeme Başkanı, savunmaların esas çerçevesinde tutulması halinde ilk celsenin bu takvim içinde tamamlanabileceğini söyledi.