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İBB, evsizlere sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşlara bu yıl da kapılarını açarak sahip çıktı.

İHA | 26.12.2018 - 14:22..
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Soğuk havaların iyice hissedilmesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri harekete geçti.

İBB, evsizlere sahip çıktı

EVSİZLER MİSAFİRHANELERE ALINDI

Ekipler, sokaklarda vatandaşların ihbarı ya da kendi tespit ettikleri evsizlere yardım elini uzattı. Onlarca evsiz vatandaş, Esenyurt’ta bulunan misafirhanede konaklama imkanı buluyor.

İBB, evsizlere sahip çıktı VİDEO


Burada evsizlere 3 öğün yemek imkanı sunulurken, sağlık ve diğer kişisel konularda da ekipler tarafından destek veriliyor. Evsiz vatandaşlar, boş zamanlarında televizyon izleyip, gazete de okuyorlar.

İBB, evsizlere sahip çıktı


ÜÇ ÖĞÜN YEMEK

Belediyenin imkanlarından oldukça memnun olduğunu ifade eden Orkun isimli vatandaş, "İki senedir sokakta yaşıyorum. Allahıma çok şükür buradaki imkanlardan çok memnunum. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği,akşam yemeği hepsinden faydalanabiliyoruz. Personellerde çok iyi davranıyor. Doktorumuz var, akşam banyomuz var,sabah banyomuz var hepsinden çok memnunuz. Burası olmasaydı yine çabalamaya devam edecektim. Allah devletimizden razı olsun’’ diye konuştu.

İBB, evsizlere sahip çıktı


KONAKLAMA İMKANI

33 yaşındaki evsiz vatandaşlardan Muzaffer Bulut Akkan ise 10 yıldır her kış gelip konakladığını ifade ederek, aldıkları hizmetten memnuniyetini dile getirdi.

İBB, evsizlere sahip çıktı


Akkan, “Burası kışın bizim için geçici bir yer olabilir ama her zaman olmuyor. Bir şekilde hayata tutunmamız gerekiyor. Benim gibi dışarıda olanlara söylemek istediğim şey, ilk önce bir çaba gösterebilirler. Daha sonra buraya gelebilirler. Bir aksilik olduğu zaman devletin kapısının her zaman açık olduğunu bilmelerini istiyorum. İşten kovulduğunuzda veya gidecek bir yeriniz olmadığında belediye size zaten kapılarını açıyor. Sağlam bir geleceğiniz olmadığı zaman buraya gelebilirsiniz. Burada her türlü imkan size sağlanıyor. Ama gerçekten isterim ki kimse bu duruma düşmesin. Eğitim durumum ortaokul terk ama devamlı sokakta yaşadığım için genede kendimi geliştirdim. Hiç İngilizce bilmiyordum ama buradaki yabancı uyruklu arkadaşların yardımıyla bayağı bir İngilizce öğrendim’’ dedi.

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