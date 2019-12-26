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İBB: Kanal İstanbul'a 'evet' imzası atmadık

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ifadelerinin doğru olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 17:53..
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Hükümet ile İBB arasında devam eden Kanal İstanbul tartışmasında, şimdi de ÇED Raporu'na imza açıklamaları arka arkaya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB'nin ÇED Raporu toplantısına katıldığını ve imza attığını söyledi.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun ise atılan imzanın, toplantıya katılma imzası olduğunu ifade etti ve Twitter sayfasından şu paylaşımı yaptı: "Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı' ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım’daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

İBB: Kanal İstanbul'a 'evet' imzası atmadık

Ongun'un paylaştığı belgeler ise şunlar:

İBB: Kanal İstanbul'a 'evet' imzası atmadık

İBB: Kanal İstanbul'a 'evet' imzası atmadık

İBB: Kanal İstanbul'a 'evet' imzası atmadık

İBB: Kanal İstanbul'a 'evet' imzası atmadık


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