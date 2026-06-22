İBB Kültür AŞ yöneticisinin kaçırılması soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Cuma günü 8, dün ve önceki gün de 2'şer şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı.

Mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.