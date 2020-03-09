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İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması

İBB MEclisi'nin mart ayı toplantısında meclis üyeleri tekme tokat birbirine girmek üzereyken araya girenler kavgayı engelledi.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 16:15..
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İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı.

Özkoç, bu açıklamalarının ardından Meclis'e gidip kürsüye çıkınca, olanlar oldu. AK Partili vekiller ile CHP'li vekiller arasında yaşanan kavgada Engin Özkoç'un yüzünde ve kafasında şişlikler oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı toplantısında da benzer görüntülere ramak kaldı.

"VATAN HAİNİ NEREDE DENİLDİĞİNDE BURADA DİYENLER..."

AK Partili Tevfik Göksu, kürsüde yaptığı konuşmada, Engin Özkoç hakkında, "Bu seviyesiz şahsın davranışı neye benziyor biliyor musunuz? Vatan haini denildiğinde "Burada" diye ayağa kalkan psikolojinin sonucudur." Allah aşkına, bu nasıl psikolojidir? Bir gün katil Esad'a laf edemeyenler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na laf etme cürretini nereden alıyorlar? Vatan haini nerede denildiğinde burada diyenler şurada dursun, biz vatan sana canım feda diyenlere selam olsun" dedi.

İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması VİDEO

İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Tevfik Göksu'nun bu konuşması AK Parti sıralarından alkış alırken CHP sıralarından tepkiler yükseldi.

AK Partili Göksu'ya tepkilerin yükselmesi üzerine AK Parti sıralarından cevaplar geldi ve tartışmaların dozu bir anda yükseldi.

Meclis üyeleri karşılıklı olarak ayağa kalktı ve kavganın eşiğine geldi.

Araya giren isimler, tartışmaların tekme tokat kavgaya dönüşmesinin önüne geçti.

İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması

İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması

İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması

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