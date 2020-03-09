CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı.

Özkoç, bu açıklamalarının ardından Meclis'e gidip kürsüye çıkınca, olanlar oldu. AK Partili vekiller ile CHP'li vekiller arasında yaşanan kavgada Engin Özkoç'un yüzünde ve kafasında şişlikler oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı toplantısında da benzer görüntülere ramak kaldı.

"VATAN HAİNİ NEREDE DENİLDİĞİNDE BURADA DİYENLER..."

AK Partili Tevfik Göksu, kürsüde yaptığı konuşmada, Engin Özkoç hakkında, "Bu seviyesiz şahsın davranışı neye benziyor biliyor musunuz? Vatan haini denildiğinde "Burada" diye ayağa kalkan psikolojinin sonucudur." Allah aşkına, bu nasıl psikolojidir? Bir gün katil Esad'a laf edemeyenler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na laf etme cürretini nereden alıyorlar? Vatan haini nerede denildiğinde burada diyenler şurada dursun, biz vatan sana canım feda diyenlere selam olsun" dedi.

İBB Meclisi'nde Engin Özkoç tartışması VİDEO

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Tevfik Göksu'nun bu konuşması AK Parti sıralarından alkış alırken CHP sıralarından tepkiler yükseldi.

AK Partili Göksu'ya tepkilerin yükselmesi üzerine AK Parti sıralarından cevaplar geldi ve tartışmaların dozu bir anda yükseldi.

Meclis üyeleri karşılıklı olarak ayağa kalktı ve kavganın eşiğine geldi.

Araya giren isimler, tartışmaların tekme tokat kavgaya dönüşmesinin önüne geçti.