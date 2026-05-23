İBB, mezarlık temizliği yapmaya çalışan Esenyurt Belediyesi’ni engelledi
Esenyurt Belediyesi ekipleri, genel temizlik çalışması yapmak üzere geldikleri Gülbahçe Mezarlığı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından engellendi. Mezarlıkta İBB tarafından herhangi bir bakım veya temizlik çalışmasının yapılmadığı öne sürüldü.
İstanbul’da mezarlık temizliği için yetki krizi...
Esenyurt Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde Gülbahçe Mezarlığı’nda ot biçme ve genel temizlik çalışmaları yapmak üzere sahaya çıktı.
EKİPLERİN MEZARLIK ALANINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ
Tüm hazırlıklarını tamamlayan Esenyurt Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin engeliyle karşılaştı.
İBB ekipleri, Esenyurt Belediyesi ekiplerinin mezarlık alanına girişine izin vermedi.
İBB’NİN MEZARLIKTA TEMİZLİK YAPMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan, mezarlıkta İBB tarafından herhangi bir bakım veya temizlik çalışmasının yapılmadığı iddia edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)