İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT) yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Şehir Tiyatroları, 19 oyunla seyircilerini selamlayacak.

YENİ OYUNLAR

Felatun Bey ile Rakım Efendi, Kahvede Şenlik Var, Hisse-i Şayia, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Ocak’ta Bahar, Tatlı Kaçık, Geç Kalanlar, On İki Öfkeli Adam ve çocuk oyunları Bir Kümes Hikâyesi, Yaşasın Barış, Mevlana’dan Öyküler, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Palyaço Prens, Benim Güzel Pabuçlarım, Bisküvi Adam, Harikalar Mutfağı, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık.

SAHNELER

İBB Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, Ocak 2019'la birlikte Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde yetişkin ve çocuk oyunları, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde yetişkin oyunları sergilemeye başlıyor.

SAHNE SAYISINDA ARTIŞ

629 koltuk kapasiteli Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve 214 koltuk kapasiteli Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nin hizmete girmesiyle haftalık seans sayısı 55'ten 70'e, yetişkin oyunları oynanan sahne sayısı 7'den 9'a çıkıyor.