İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yeni bir operasyon daha...

Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı.

Akabinde rüşvetin de içerisinde olduğu davada Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yeniden düğmeye basıldı.

AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş.'YE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin araştırmalar yapıldı.

USULSÜZ İHALE SİSTEMİ KURULDU

Yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin usulsüz bir ihale sistematiği kurarak ihalelere fesat karıştırdığı tespit edildi.

29 GÖZALTI 1 YAKALAMA KARARI

Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken geriye kalan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İSTANBUL ADALET SARAYI’NA SEVK EDİLDİLER

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.