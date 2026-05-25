İBB soruşturmasında Sarp Yalçınkaya'nın ismini vermekten korktuğu muhalefet lideri

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanmasının ardından, gelen itiraflarla operasyonlar sürüyor.

Öte yandan davaya ilişkin devam eden duruşmalarda birçok isim etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veriyor.

İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmada itirafçı olan isimlerden biri de Sarp Yalçınkaya.

İSMİNİ VERMEKTEN KORKTUĞU KİŞİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık"tan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği ve "Çok önemli bir kişi, açıklanırsa ailem maddi manevi çöker" demişti.

Bu gizemli muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KOMİSYON PAZARLIĞI

Güçlü yargı kaynaklarına dayanan şok iddiaya göre Dervişoğlu; Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezindeki Murat Gülibrahimoğlu’nu Beylikdüzü’nde bir restoranda bir araya getirerek milyarlık döküm ihalelerine aracılık etti ve ardından "komisyon" pazarlığına oturdu.

Başsavcılık çevrelerinden sızan güçlü bilgiler, davanın seyrini etkileyecek değiştirecek nitelikte.

"CAN GÜVENLİĞİM İÇİN İSİM VERMEM"

Şüpheli Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin o sarsıcı bölümünde, adını gizlediği siyasetçinin sistemdeki kurucu rolünü şu sözlerle itiraf etmişti:

“Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçidir.”

"BAKANLIKTAN MURAT İZİN İŞİNİ ÇÖZECEK"

Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya "Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu’nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, ‘İBB’nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor.

Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat’a veriliyor." sözleriyle anlatmıştı.

"İŞ BİTİNCE GELİP KOMİSYONUNU İSTEDİ"

Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu’na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı.

Yalçınkaya’nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu’nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti.

Ancak Gülibrahimoğlu’nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında kriz çıktığı öğrenildi.

AİLESİNİN RİSK ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sarp Yalçınkaya, bu devasa çarkı anlatırken masadaki ismin ağırlığı karşısında duyduğu korkuyu savcılık tutanağında gizlemeyerek, "Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim.

Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum.

Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.