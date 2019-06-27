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İBB'de devir teslim günü

İkinci kez mazbata alacak olan Ekrem İmamoğlu, devir-teslim töreninin ardından, toplanan kalabalığa seslenecek.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 15:58..
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23 Haziran'da İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını bugün alacak.

BELEDİYE BİNASINA GEÇECEK

Saat 17.45'te İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak olan İmamoğlu, ardından Saraçhane’deki belediye binasına geçecek.

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı devir-teslim töreni saat 18.30'da yapılacak.

İKİNCİ KEZ MAZBATA ALACAK

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbatasını almıştı. İmamoğlu mazbatayı aldıktan sonra sadece 17 gün görevde kalabildi. YSK'nın iptal kararıyla İstanbul'da yeniden seçime gidildi. 23 Haziran akşamı yarışı yine önde tamamlayan İmamoğlu, şimdi yeniden mazbatasını almak için hazır.

İBB'de devir teslim günü

"HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, “Biz yarın 18.30’da Saraçhane’de devir teslimi yapmayı planlıyoruz. Sayın Valimizle de konuştuk. Yarın 18.30’da sizleri de bekliyoruz, halkımızı da bekliyoruz. Görevimizi teslim alacağız. Biz bir yandan çalışıyoruz, günümüzü dolu dolu geçiyoruz. Teknik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah her şey çok güzel olmaya devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı.

TOPLANMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

İmamoğlu'nun çağrısı sonrası bugün vatandaşlar Saraçhane'de toplanmaya başladı. Akşam saatlerinde büyük bir kalabalığın oluşması bekleniyor. Devir-teslim töreninin ardından İmamoğlu, halka hitap edecek.

İBB'de devir teslim günü

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