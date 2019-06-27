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İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim zaferinin ardından mührü teslim aldı, Saraçhane'de yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 18:59..
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İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sayfa açıldı.

Başkan İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İBB binasına giderek İstanbul'un mührünü aldı.

İmamoğlu'nun yapacağı konuşmayı dinlemek için İstanbul'un her noktasından vatandaşlar soluğu Saraçhane'de aldı.

CANLI TAKİP

25 yıl sonra İBB'de yaşanan büyük heyecanı editörümüz Cansu Küfeli sahadan  canlı olarak aktarıyor.

19.00: Ekrem İmamoğlu konuşmaya başladı, kalabalık Ekrem Başkan sloganları atıyor.

19.05: Saraçhane'de şu an "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları yükselmeye başladı. Ekrem İmamoğlu, konuşmasına devam ediyor.

İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

İBB'de Ekrem İmamoğlu dönemi resmen başladı

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