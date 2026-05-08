SON DAKİKA! İBB’de yeni operasyon dalgası: 30 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı’nın da olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...