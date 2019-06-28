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İBB'deki yöneticiler istifa etti

Başkan değişimi yaşanan yerel seçimlerden sonra olduğu gibi, İBB'deki yöneticiler de istifa ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 15:22..
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İBB'deki yöneticiler istifa etti

23 Haziran'da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını alarak göreve başladı.

İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İBB'deki üst düzey yöneticiler teammmüler gereği istifalarını sundu.

Ülkemizde başkan değişimi yaşanan yerel seçimlerden sonra belediyelerdeki üst düzey yönetciler, gelen yeni başkanın önünü açmak için bu şekilde istifa ediyorlar, İBB'deki istifalar da bunun bir örneği.

TWITTER'DAN AÇIKLADILAR

İBB'nin eski genel sekreteri Hayri Baraçlı kendiyle birlikte istifa eden yöneticileri Twitter'dan hesabından "Aziz İstanbullulara saygı ile duyrulur.." notuyla yaptığı paylaşımla duyurdu.

İBB'deki yöneticiler istifa etti

3 MAKAM ARABASI VAR TARTIŞMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayri Baraçlı, Ekrem İmamoğlu'nun 17 günlük başkanlık sürecinin ardından 3 makam aracı tahsis edildiği iddialarıyla gündeme gelmişti. İmamoğlu, bu araçları tekrar seçildiği takdirde Yenikapı'da sergileyeceğini de açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu, belediyedeki araçları şikayet etti haberi
İBB'deki yöneticiler istifa etti

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