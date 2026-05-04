İBB'den Halk Ekmek ürünlerine yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen normal ve kepek ekmeğe yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Yapılan fiyat artışıyla birlikte daha önce 10 liradan satılan ekmek, 12,5 liraya yükseldi. Yeni tarifenin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kentte temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe yapılan zam, son aylarda art arda gelen fiyat artışlarının son halkası oldu.

TOPLU ULAŞIMDA ŞUBAT AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul’da ulaşım ücretleri de kısa süre önce artırılmıştı. İBB Meclisi’nde 12 Şubat’ta alınan kararla toplu taşımaya yüzde 20 oranında zam yapılırken, Marmaray ve banliyö hatlarında bu oran yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı.

Yeni tarifeye göre elektronik tam bilet ücreti 35 liradan 42 liraya, “Mavi Kart” olarak bilinen aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükseltildi.

Metrobüs ücretlerinde de dikkat çeken artışlar yaşandı. 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya çıkarılırken, 34-43 ve üzeri duraklık uzun mesafe yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya yükseldi.

Marmaray’da ise 1-7 istasyon arası ücret 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası uzun mesafe ücreti ise 59,76 liradan 74,70 liraya çıktı.

Deniz ulaşımında da zamlar dikkat çekti. Üsküdar-Eminönü hattında ücret 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş hatlarında 49,40 liradan 59,28 liraya yükseldi. Bostancı-Adalar hattında ise ücret 130,22 liradan 156,26 liraya çıkarıldı.

TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİ DE ARTTI

Şubat ayında yapılan düzenlemeyle taksi ücretleri de artırıldı. Taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya yükselirken, kilometre başına ücret 36,30 liradan 43,56 liraya çıktı. Zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 liradan 544,45 liraya yükselirken, kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde “indi-bindi” olarak bilinen kısa mesafe ücretleri de yeniden düzenlendi. 0-4 kilometre arası ücret 32,50 liradan 39 liraya, 4-7 kilometre arası 34 liradan 41 liraya, 7-11 kilometre arası 35 liradan 42 liraya, 11-15 kilometre arası 36 liradan 43 liraya, 15-20 kilometre arası ise 39 liradan 47 liraya yükseltildi. Öğrenci ücreti de 21 liradan 25 liraya çıkarıldı.

Okul servis ücretlerinde de artışa gidildi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilirken, personel servis ücretlerinin 1757 liradan 2284,54 liraya çıkarılması öngörüldü. Yeni tarifenin 16 Şubat’tan itibaren geçerli olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA HAMİDİYE SUYA DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan, yılın ilk ayında İBB iştiraki Hamidiye AŞ tarafından damacana su fiyatlarına da zam yapılmıştı. Yapılan düzenlemeye göre, Hamidiye markalı 19 litrelik iadeli damacana suyun fiyatı 120 liradan yüzde 25 artışla 150 liraya yükseldi.

Farklı marka 19 litrelik iadeli damacana su fiyatı 140 liradan 170 liraya çıkarken, iadesiz damacana su fiyatı ise 210 liradan 240 liraya yükseldi.