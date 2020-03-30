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İBB'nin yardım paketi tartışma konusu oldu

İBB'nin bedelini 150 lira olarak belirlediği yardım paketleri, yardım derneklerinin paketlerine göre oldukça pahalı ve ürün çeşitliliği bakımından oldukça zayıf.

Haber Merkezi |
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İBB'nin yardım paketi tartışma konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle geçirdiği zor günlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

ARADA 50 LİRA FARK VAR

Yardım paketlerinin bedeli ise 150 lira olarak belirlendi.

Ayçiçek yağı, makarna, bulgur, çay, bisküvi, helva, gofret, salça, zeytin, un, tuz ve şekerden oluşan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Piyasadaki ürünlerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında yardım paketinin fiyatı oldukça yüksek bulundu.

Öyle ki bazı yardım derneklerinin ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım paketleri ürün bakımından İBB'ye göre daha zengin bir şekilde oluşturulmasına rağmen fiyatı da düşük.

KIYAMDER'İN YARDIM PAKETİ

Bunlardan biri de KIYAMDER'in yardım paketi.

KIYAMDER'in ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım paketlerinde; ayçiçek yağı, dermason fasulye, domates salçası, şeker, tuz, çay, kırmızı mercimek, fındık kreması, pilavlık bulgur, mantı makarna, nohut, prinç, un, tel şehriye var.

Ürün çeşitliliği konusunda daha zengin olan bu yardım paketinin bedeli ise 100 lira.

İBB'nin yardım paketi tartışma konusu oldu

İBB'nin yardım paketi tartışma konusu oldu

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