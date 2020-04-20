taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9261
Euro
7.5299
Altın
1678.37
Borsa
98822.31
Gram Altın
373.65
Bitcoin
49264.83

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

Ekrem İmamoğlu'nun belediyede para yok diyerek yollarını yaptırmadığı Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete başladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

Koronavirüse karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesi sürüyor...

Mücadele kapsamında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımı öne çekilen ve dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün hizmete girdi.

İBB, HASTANENİN YOLLARINI YAPMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerekli bütçe bulunmadığını öne sürerek  İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ulaşım yollarını yapmamıştı.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAKANLIK YOLLARI YAPMAYA BAŞLADI

İBB'nin yapmadığı yollar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçmişti.

Bakanlık tarafından yolların büyük bir kısmı tamamlandı...

METRO DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan' hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, hastaneye metro ile ulaşımın yapılacağı müjdesini de verdi.

Erdoğan "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak." ifadelerini kullandı.

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

 

İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

İlginizi Çekebilir
Konyaaltı Sahili'nde atlı polislerden devriye
Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatılan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kontrolleri atlı polisler yapıyor.
Hakkari'de PKK'ya ait sığınaklar tespit edildi
Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya ait düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi Resim Müzesi önünde zincirleme kazaya karışan otobüs sürücüsü ağaca çarparak durabildi.
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
182
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
205
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
342
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
74
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
157
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
201
Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı
Alman Bild, Çin'e korona faturası çıkardı
125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir