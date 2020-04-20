İBB'nin yollarını yapmadığı şehir hastanesi hizmette

Koronavirüse karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesi sürüyor...

Mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımı öne çekilen ve dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün hizmete girdi.

İBB, HASTANENİN YOLLARINI YAPMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerekli bütçe bulunmadığını öne sürerek İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ulaşım yollarını yapmamıştı.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAKANLIK YOLLARI YAPMAYA BAŞLADI

İBB'nin yapmadığı yollar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçmişti.

Bakanlık tarafından yolların büyük bir kısmı tamamlandı...

METRO DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan' hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, hastaneye metro ile ulaşımın yapılacağı müjdesini de verdi.

Erdoğan "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak." ifadelerini kullandı.