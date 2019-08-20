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İBB'ye kayyum esprileri Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama kararlarına karşı olduğunu belirten İmamoğlu, "Öyle gözler İstanbul'daymış falan...Herkes haddini bilecek" dedi.

AA & Ensonhaber | 20.08.2019 - 16:51..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının karşısında durdu.

Demokrasinin teslim ettiği görevlerin hukuk dışı yollarla kimseden alınamayacağını savunan İmamoğlu, "Milletin iradesini yok saymak büyük bir hatadır" şeklinde konuştu.

"GÖZLER İSTANBUL'DAYMIŞ FALAN..."

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyada 'İstanbul'a da kayyum atansın' şeklindeki yorumlara da oldukça kızgındı.

Ekrem İmamoğlu,  "Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı olmayan sürece bağlayamazsınız. Çok üzücü. Şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. Öyle gözler İstanbul'daymış falan...Herkes haddini bilecek" dedi.

İBB'ye kayyum esprileri Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı


İBB'ye kayyum esprileri Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı


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